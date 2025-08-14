Оценены риски переохлаждения российской экономики

Темпы роста российской экономики ощутимо снизились, и это уже подтверждают конкретные показатели. Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что признаки охлаждения можно увидеть в ключевых отраслях.

По словам эксперта, замедление выражается в ряде направлений: строительство, автопром, сельхозтехника и логистика.

Так, в области строительства продажи новостроек упали вдвое, что затронуло и смежные сегменты, включая производство цемента и стройматериалов, в автопроме — снижение продаж ведёт к сокращению выпуска, в сельхозтехнике — производство и реализация также демонстрируют спад, а в логистике — уменьшилась погрузка на сеть РЖД.

"Охлаждение экономики безусловно присутствует, потому что есть объективные показатели. Это и более медленные темпы роста по сравнению с прошлым годом, и конкретные показатели работы секторов", — заявил Свириденко.

По его словам, главная задача — не допустить перехода от охлаждения к переохлаждению, о чём ранее предупреждал президент России Владимир Путин.

Экономист подчеркнул, что за последние три года экономика доказала способность выдерживать внешние шоки, однако расслабляться рано. Особое внимание требует ситуация с ключевой ставкой ЦБ — её высокий уровень, сохраняющийся слишком долго, способен затормозить деловую активность.