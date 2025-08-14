В России четвертую неделю подряд наблюдается дефляция

За прошлую неделю дефляция в России составила 0,08%, а годовая инфляция замедлилась с 8,7% до 8,55%. Сказывается сезонный фактор. Больше всего подешевел картофель — почти на 9%, капуста и свекла — примерно на 8%.

Среди подорожавших продуктов самый заметный рост показали огурцы — на 2,1%. Какое влияние оказал курс рубля и как динамика инфляции скажется на сентябрьском решении ЦБ по ставке? Рассказывает главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец:

Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиции»

«Мы видим дефляцию четвертую неделю подряд, и с одной стороны, это типично для лета — снижение цен, прежде всего на овощи и фрукты; с другой стороны, этот эффект в этом году и начался раньше, и проявляется сильнее, чем обычно, поэтому мы и видим уровень инфляции ниже сезонной нормы. Это, с одной стороны, обратное зеркало весенней динамики — картошка была на всех полосах газет весной, когда происходило сильное подорожание. Сейчас эти высокие, повышенные цены начинают сдуваться. С другой стороны, урожай этого года не такой плохой, как можно было ожидать, и все складывается благополучно на продовольственном рынке. Но если мы вычтем динамику продовольственных цен, мы увидим, что и общее ценовое давление остается пониженным, и даже если сейчас мы получили не только дефляционные данные недели, но еще и данные за июль, то там можно отметить, что в целом снижение инфляции произошло даже быстрее, чем ожидали аналитики и быстрее, чем на то указывали предварительные данные. Это значит, что замедление роста цен происходит по широкому кругу товаров, даже не только тех товаров, которые в недельную корзину попадают, но еще более выражено за пределами нее, и поэтому инфляция за июль получилась 8,8% в годовом выражении, а не 9%, как ожидалось на уровне предварительных оценок. То есть это очень ярко выраженная слабая динамика, прежде всего основным драйвером за этой динамикой является торможение потребительского спроса, мы видим это по всем опережающим индикаторам. Сказывается и сильная динамика рубля: рубль непоколебим перед лицом любых новостей и внешних встрясок, и это позволяет ценам на непродовольственные товары, прежде всего, где больше всего доля импорта, оставаться на умеренном треке. Мы видели, как они снижались даже в мае-июне, в августе здесь тоже динамика довольно сохраняется мягкая, так что сильный рубль, безусловно, помогает. Все данные, которые вышли на этой неделе, и данные по недельной дефляции, и инфляции июля, которая оказалась ниже ожиданий, и данные по второму кварталу ВВП, которые тоже оказались заметно ниже ожиданий, мы получили цифру роста 1,1% против ожидавшихся рынком 1,4-1,5%, то есть здесь тоже картина фронтального торможения, и в совокупности этот пакет данных говорит в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки, пожалуй, с шагом 200 базисных пунктов на сентябрьском решении. Впрочем, до сентябрьского решения будем внимательно следить за геополитикой, рублем, и новыми данными по пересмотру бюджета, которые будут давать в сентябре».

Центробанк в конце июля понизил прогноз по инфляции на 2025 год — до 6-7% с 7-8%. Регулятор ждет, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.