Ушаков заявил об огромном потенциале торгового сотрудничества РФ и США

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что у сотрудничества России и США в торгово-экономической сфере огромный потенциал.

«Отмечу, что у этого сотрудничества [России и США в торгово-экономической сфере] огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал», — высказался он.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Он подтвердил, что переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске.

Ушаков также рассказал о составе российской делегации.