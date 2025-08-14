В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

Европейский союз не намерен смягчать санкции против России в случае перемирия на Украине и вскоре планирует принять новый пакет ограничений.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции», — сказала она.

По словам спикера, ЕС работает над 19-м пакетом антироссийских санкций, который может быть принят уже в сентябре.

«Это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», — подчеркнула представитель ЕК.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти ЕС рассматривают ослабление санкций против России в случае прекращения огня на Украине.