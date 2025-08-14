В ЕС раскрыли планы по 19-му пакету антироссийских санкций

Евросоюз планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций в сентябре, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", – сказала она.

По словам Подесты, Брюссель собирается поддерживать санкции против Москвы в долгосрочной перспективе.

Ранее Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций от ЕС расширила свой ограничительный список. В него вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане Евросоюза и ряда других западных государств, которые оказывали военную помощь Украине и участвовали в поставках продукции двойного назначения Киеву.

При этом накануне США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации саммита Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске.