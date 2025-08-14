Индекс фондового рынка Бельгии установил новый рекорд

Один из основных бельгийских индексов фондового рынка BEL 20 установил новый рекорд, достигнув отметки в 4 775,35 пункта. Предыдущее максимальное значение было установлено в 2007 году, то есть до мирового экономического кризиса 2008 года, пишет Reuters.

Таким образом, 18 лет шло восстановление бельгийского фондового рынка от последствий кризиса 2008 года, на что Брюсселю понадобилось больше времени, чем его соседям, Парижу и Берлину. У последних этот процесс занял 14 и 5 лет соответственно.

Как указывает Reuters, столь долгое время, потребовавшееся рынку, может быть связано с тем, что кризис в свое время затронул две крупнейших финансовых компании — бельгийские Dexia и Fortis.

Однако, по словам старшего экономиста KBC Group Тома Саймонтса, стране также не хватает промышленных и деловых центров, которые генерируют экономический рост как у соседей. К тому же Брюссель, по его словам, не участвует в развитии искусственного интеллекта, не производит предметы роскоши и не располагает оборонным комплексом.

В то же время Саймонтс отмечает, что установленный рекорд местного фондового рынка подчеркивает, что страна устойчива в эпоху экономической неопределенности — внутри нее развиваются малые и средние компании со стабильными финансовыми показателями и денежными потоками.