Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения ($14,7 тыс. против $14,6 тыс. в 2025 году). Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Лидирующие позиции из стран бывших советских республик в рейтинге заняли Эстония ($32,76 тыс.), Латвия ($30,84 тыс.) и Литва ($24,37 тыс.). На четвертом месте оказался Казахстан, и только на пятом — Россия.

Пятую строчку в рейтинге заняла Туркмения ($13,34 тыс.). В десятку также попали Грузия (9,57 тыс.), Армения ($8,86 тыс., Молдавия ($8,26 тыс.), Белоруссия ($7,88 тыс.).

Далее в списке следуют Азербайджан ($7,6 тыс.), Украина ($6,26 тыс.), Таджикистан ($1,43 тыс.).

Самой богатой страной по ВВП на душу населения остается Люксембург ($140,94 тыс.), в тройке также находятся Ирландия ($108,92 тыс.), Швейцария ($104,9 тыс.). Далее идут США с результатом $89,11 тыс.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. По его словам, это прямая заслуга отечественных предпринимателей и результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов страны.