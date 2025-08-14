Правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для НПЗ на весь сентябрь

Правительство планирует продлить действующий запрет на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь.

© Газета.Ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

«Да, было принято решение о продлении», — сказал один из собеседников агентства.

Он также отметил, что на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний была дана рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в оптовом, так и в розничном сегментах рынка.

По словам собеседника, предлагаемые кабмином инициативы позволят нефтяным компаниям рассчитывать на получение компенсационных выплат. Отмечается, что решение может быть применено задним числом, начиная с 1 августа 2025 года. По бензину планируется повышение с 10% до 15%, а по дизельному топливу – с 20% до 25%.

До этого в России запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до конца августа.