Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 0,15% - до 2 977,34 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06% - до 1 175,86 пункта.

Курс юаня снизился до 11,05 рубля на 0,65 копейки.

"Рыночная конъюнктура сегодня была умеренно благоприятной - рубль нес небольшие потери, а цены на нефть двигались вверх", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, российский рынок акций по итогам четверга "торгуется в умеренном плюсе". Кроме того, инвесторы находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа.

Лидерами роста на российском рынке акций оказались акции "Русала" (+3,2%) после того, как стало известно, что по данным транспортной статистики экспорт алюминия компанией по железной дороге в январе-июле 2025 года вырос на 27% (г/г) и составил 2,1 млн т., отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги МКБ (-1,61%), обыкновенные (-1,4%) и привилегированные (-1,36%) акции "Сургутнефтегаза", а также акции "Позитива" (-1,27%) и "ФСК Россети" (-1,14%), добавил эксперт.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 15 августа - 79-81 рубль и 10,95-11,15 рубля соответственно. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 900-3 000 пунктов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 900-3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня 79-80,5 рубля, 91,5-93 рубля и 11-11,4 рубля соответственно.