В Китае обрушились инвестиции в важнейший сегмент экономики

Переживающая глубокий кризис китайская сфера недвижимости столкнулась с падением притока инвестиций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Снижение за первые семь месяцев 2025 года оценивается в 12 процентов. Инвестиции упали примерно до 750,72 миллиарда долларов. А совокупная площадь объектов на стадии строительства в КНР за январь-июль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до 6,38 миллиарда квадратных метров. Для жилой недвижимости падение составило свыше девяти процентов.

Кроме того, в Китае на 16,5 процента упало количество сданных в эксплуатацию зданий. В жилищном секторе снижение составило свыше 17 процентов.

В начале года аналитики прогнозировали, что масштабный кризис в сфере недвижимости повышает уязвимость Китая в торговой войне с США.

Аналитики напоминали, что обвал китайского рынка жилья уничтожил большую часть чистого капитала многих китайских семей, которые традиционно вкладывали большую часть сбережений в недвижимость. Ошеломительными оказались и потери рабочих мест в этом сегменте экономики.