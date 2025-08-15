Станет ли встреча на Аляске переломной для мировой торговли

В пятницу, 15 августа, на Аляске пройдут переговоры президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как эта встреча отразится на мировой торговле, рассказал «Финансам Mail» Александр Суетин, кандидат экономических наук и доцент ИМЭС.

По словам эксперта, переговоры — важная часть торговых отношений. Но неясно, какие цели стоят перед встречей и какое значение будут иметь экономические вопросы, отметил он.

Специалист подчеркнул, что существует множество вероятных сценариев развития событий. В частности, если в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с торговлей, то они станут основой для будущих решений, и можно будет получить информацию о них в течение следующих трех-шести месяцев. Важно следить за дальнейшими законодательными инициативами, отметил собеседник.

Эксперт полагает, что результаты переговоров могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на торговые отношения между Россией и США. Однако он считает, что сценарий ухудшения отношений является наименее вероятным. Суетин отметил, что переговоры не приведут к кардинальным изменениям в мировой торговле. Он напомнил, что на международной арене действуют три ключевых игрока — США, Китай и Европейский союз. С Китаем и Евросоюзом США взаимодействуют через систему торговых ограничений: то анонсируют новые пошлины, то откладывают их введение.

Российская экономика на мировом рынке представлена скромнее, чем другие страны, поэтому переговоры мало повлияют на глобальный рынок. Основное воздействие будет на Россию, пояснил эксперт. Результат переговоров трудно прогнозировать, но базовые договоренности могут быть уже достигнуты, а личная встреча нужна для их презентации, считает он.

Вероятно, будет незначительное снижение санкционного давления со стороны США или его отсрочка. Также возможно, что США снизят давление на торговых партнеров России из-за невыгодности высоких пошлин, роста цен и ущерба для американцев, заключил Суетин.