Сотрудничество в Арктике может стать одной из тем встречи Путина и Трампа

На встрече лидеров России и США, которая пройдет на Аляске, могут быть рассмотрены перспективы возобновления взаимодействия между нефтегазовыми компаниями двух стран. В том числе может быть обсуждено возможное возобновление совместной разработки месторождений в Карском море, заявил в беседе с ТАСС специалист по Арктике, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов.

По словам эксперта, Трампа как предпринимателя интересуют экономические возможности Арктики, которая чрезвычайно богата природными ресурсами. Собеседник отметил, что с момента возобновления российско-американского диалога в феврале Арктика постоянно находилась на повестке дня переговоров и затрагивалась в экономическом и инвестиционном ключе.

По мнению Липунова, на саммите в Аляске будут обсуждать возможность возвращения американских энергетических компаний на российский континентальный шельф.

«Совместная работа ПАО НК "Роснефть" и американской корпорации ExxonMobil по разведке месторождений в Карском море велась с 2011 по 2018 год, однако американская компания была вынуждена свернуть участие из-за санкций», — отметил эксперт.

15 августа в Анкоридже пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Основной темой для обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы обеспечения безопасности и развития экономического взаимодействия между двумя государствами.