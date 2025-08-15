За какие преступления могут запретить работать курьерами

Политики и эксперты не особо разошлись во мнениях о том, как должен работать запрет на работу курьерами для граждан, имеющих судимость — ранее разработку такой инициативы анонсировал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, инициатива станет частью планомерной работы по совершенствованию правового поля, к которому относится сфера курьерской занятости. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

«Злодеяния, связанные с профессиональной средой»

Комментируя инициативу, Вячеслав Володин сослался на полный запрет работы курьерами для иностранцев, который на днях ввели в Санкт-Петербурге.

«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения, — напомнил председатель Госдумы. — Мы же со своей стороны продолжаем совершенствовать правовое поле в этой части. В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, и повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки».

Народ предложение, судя по всему, поддержал — при 470 тысячах просмотров телеграм-канала Вячеслава Володина она собрала свыше шести тысяч одобрительных эмодзи и еще несколько сотен комментариев.

Поддержали ее и в Совете Федерации.

«Идея определенно заслуживает внимания, — подчеркнула в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. — Все же курьеры — это люди, которые заходят в дома наших граждан, которым мы сами открываем двери квартир. Конечно, с учетом всего этого безопасность клиентов курьерских служб должна быть в приоритете».

Вместе с тем, отметила сенатор, нужно очень внимательно подойти к вопросу определения конкретного круга преступлений, за судимость по которым будет налагаться запрет.

«На мой взгляд, это должны быть преступления, так или иначе связанные с основной, скажем так, профессиональной средой, в которой работают курьеры, — допустила Елена Перминова. — То есть, кражи, разбойные нападения и так далее».

Дефицита курьеров не будет

По мнению директора Центра исследований социальной экономики Александра Зубца, предлагаемый запрет, скорее всего, вряд ли негативно скажется на экономической составляющей рынка.