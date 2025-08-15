Что Россия может предложить США в обмен на снятие санкций

В качестве ответного шага на снятие ограничений Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Это предложение особенно важно для Вашингтона, поскольку он сильно зависит от поставок из Китая, сообщил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп уже предпринимал попытки найти другие источники драгоценных металлов. В частности, он вел переговоры о Гренландии и Украине, но эти усилия не увенчались успехом, напомнил собеседник.

«Что РФ может предложить США в обмен на снятие санкций? Это сотрудничество в области редкоземельных металлов, что очень интересно для США. Их пугает нынешнее состояние данного рынка, когда Китай является доминирующим поставщиком и имеет возможность отдельно давить на США», — рассказал Юшков.

Он также выразил сомнение в том, что сотрудничество между Россией и США в сфере нефтегазовых проектов в Арктике будет успешным. По его мнению, разработка месторождений в этом регионе требует значительных затрат, поэтому коммерческие компании из США, скорее всего, не проявят интереса к таким проектам.