Европе предрекли финансовую катастрофу

Князь Михаэль Лихтенштейнский в беседе с газетой Exxpress выразил свое категорическое несогласие с планами Европейского союза по созданию цифрового евро. Он считает, что этот проект представляет собой инструмент, который позволит государству полностью контролировать граждан, передают «ИноСМИ».

По словам князя, возглавляющего Ведомство геополитической информации, цифровой евро «означает конец экономической свободы в том виде, в каком мы ее знаем». Он отметил, что введение данной валюты предоставит Еврокомиссии полный доступ к сбережениям граждан и позволит отслеживать каждую финансовую операцию.

«Государство будет знать все — и, следовательно, сможет все контролировать», — отметил Лихтенштейнский.

Он сравнил предлагаемую систему с «экспроприацией через заднюю дверь». По словам князя, план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который оценивается в триллионы, по своим масштабам сопоставим со всеми личными накоплениями граждан в странах Европы. Это может привести к тому, что эти средства будут перераспределены по решению чиновников.

Европейский центральный банк в январе 2023 года обещал, что сохранение конфиденциальности будет заложено в цифровом евро по умолчанию. Регулятор подчеркивал, что сведения о средствах людей, истории их транзакций или схемах платежей будут доступны только посредникам (частным банкам) для соблюдения нормативных требований.