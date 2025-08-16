Экономист заявил об отсутствии «избыточных денег» в России

Из-за этого перераспределение богатств вне социальных выплат невозможно.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

«Перераспределение богатств в виде не персонифицированных выплат помощи, а абсолютно всех возможно только, когда есть избыточные деньги. Граждан ОАЭ 150 тысяч всего, а население там зашкаливает за 2 млн. Возникает вопрос, а есть ли в России избыточные деньги при всех газовых и нефтяных доходах? Конечно же нет. Обратите внимание, как мы живём. У нас огромное количество недостатков, связанных с социальной инфраструктурой. И размазать по всем 144 миллионам тонким слоем эти деньги, это никакого эффекта не достигнуть».

Ранее зампред нижней палаты парламента Александр Бабаков заявил об идее ввести универсальную выплату гражданам — так называемый базовый доход. Это регулярные денежные выплаты фиксированного размера, которые государство предоставляет всем своим гражданам вне зависимости от их работы, уровня дохода и социального положения.