Трамп отказался от вторичных санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп воздержится от повышения тарифов на китайские товары из-за закупок КНР российской нефти в связи с прогрессом, достигнутым, по его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине, сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, из-за того, что произошло в Анкоридже, сегодня не нужно думать об этом. Однако через две или три недели, возможно, придется подумать.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил покупателям российских энергоносителей дополнительными тарифами. Президент США уже удвоил пошлины на индийскую продукцию до 50% с 27 августа из-за закупок нефти у Москвы.

Однако, как отмечают эксперты, повышение тарифов для Китая может нарушить торговое перемирие, которое Трамп согласился продлить еще на 90 дней. В результате этого соглашения Вашингтон и Пекин снизили пошлины на товары друг друга, которые весной достигли астрономических уровней. В свою очередь, это напугало мировые рынки.

Китай отстаивает свой импорт российской нефти как законный и необходимый для энергетической безопасности, отмечет издание.