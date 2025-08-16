Рынок рухнул после заявления Трампа

Инвест-Форсайт

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Путиным «чрезвычайно продуктивными», но подтвердил отсутствие окончательного соглашения по Украине. При этом он не уточнил, какие именно разногласия остаются, лишь отметив «один особенно важный пункт». Отдельно в интервью Fox News Трамп заявил, что всё зависит от президента Украины Владимира Зеленского, призвав его «заключить сделку», сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что оба лидера не раскрывают суть переговоров, ограничившись общими заявлениями о прогрессе.

Российские акции рухнули на ночных торгах после слов Трампа об отсутствии сделки.

«Рынки часто пытаются “забежать вперед”. Иногда они ошибаются, но чаще — оказываются правы, — отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Тем интереснее будет наблюдать, чем закончится именно это движение цен».