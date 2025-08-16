Рынок рухнул после заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Путиным «чрезвычайно продуктивными», но подтвердил отсутствие окончательного соглашения по Украине. При этом он не уточнил, какие именно разногласия остаются, лишь отметив «один особенно важный пункт». Отдельно в интервью Fox News Трамп заявил, что всё зависит от президента Украины Владимира Зеленского, призвав его «заключить сделку», сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что оба лидера не раскрывают суть переговоров, ограничившись общими заявлениями о прогрессе.

Российские акции рухнули на ночных торгах после слов Трампа об отсутствии сделки.