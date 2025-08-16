Экономисты рассказали, как встреча на Аляске повлияет на курс рубля

После встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске эксперты прогнозируют незначительное ослабление рубля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на мнения аналитиков.

Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций" отметил, что "события развиваются по нейтральному сценарию", подчеркнув отсутствие конкретных договоренностей, но констатировав "прогресс и позитивный ход встречи".

В целом, эксперты не ожидают резких колебаний курса рубля, хотя небольшое снижение в понедельник вполне вероятно.

"Мы не увидим лавинообразное ослабление, но в ближайшие дни сильного укрепления рубля точно не стоит ждать и вообще какого-либо укрепления", - сказал начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Даны прогнозы по судьбе рубля после встречи Путина и Трампа

Аналитики связывают потенциальное ослабление рубля с возросшей вероятностью смягчения действующих санкций, что может привести к оттоку валюты из страны. Евгений Рябков из bitkogan допускает, что в среднесрочной перспективе курс может достичь 81-82 рублей за доллар.