Российские суда ради экономии решили строить в Китае

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота взамен ветшающего для экспорта зерна. Об этом со ссылкой на материалы Минсельхоза к совещанию по этой теме, что прошло в начале месяца, пишет «Коммерсантъ».

Первые десять судов партнеры решили строить в Китае в силу значительной экономии. По оценке ОСК, работы на российских верфях обойдутся в 13,9 миллиарда рублей за головное судно и 12,5 миллиарда для серийного для Handysize (дедвейт 40 тысяч тонн), а также 16,5 миллиарда и 14,6 миллиарда для Supramax (дедвейт 60 тысяч тонн).

При заказе в Китае они обойдутся в 3,5 миллиарда и 4,2 миллиарда рублей соответственно, то есть более чем в три раза дешевле. При этом экспортеры считают, что окупаемость перевозки и конкурентоспособность российского зерна обеспечивается при цене суда до 5,5 миллиарда и ставке по лизингу не более 45 процентов.

В ОСК полагают, что при условии модернизации ряда верфей и дополнительных мерах государственной поддержки головное судно в России можно построить за 2,5 года. В то же время подрядчику, которого нашел «Росагролизинг», для создания первых десяти судов понадобится от года до полутора, в выполнить контракт он готов за 40 миллионов долларов.

Минсельхоз не исключил, что вторую партию балкеров в объеме 51 судна могут заказать на отечественной верфи, но с закупкой оборудования за рубежом и при условии, что предприятие обеспечит рыночный уровень цен.

Ожидается, что в рамках заказа судов в Китае ОСК сможет получить право на знакомство с конструкторской и прочей документацией и право технической приемки выполненных работ.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что в стратегических документах по развитию судостроительной отрасли признана невозможность конкуренции с Китаем при строительстве массовых крупнотоннажных судов. К этому привели дефицит высокотехнологичных мощностей и низкая производительность труда, приводящие к значительным расходам.

По его словам, такое производство в России без господдержки не будет востребовано никогда, поэтому стоит сосредоточиться на строительстве технологически сложных судов.

Ранее в ОСК признали, что не корпорация в силу технологических проблем сможет удовлетворить потребности страны в новых судах в ближайшие десять лет. В связи с этим обстоятельством власти могут наделить структуру статусом специального оператора для закупки судов за рубежом при использовании государственной поддержки, чтобы процедуры проходили в формате «единого окна».