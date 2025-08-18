Биржи Китая обновили максимумы последних лет после саммита на Аляске

Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж выросли на 0,85% и 1,73% соответственно после саммита лидеров РФ и США на Аляске. Shanghai Composite вырос до 3 728,03 пункта - максимума с августа 2015 года, а Shenzhen Component поднялся до 11 835,57 пункта - наивысшей отметки с конца апреля 2023 года, следует из итогов торгового дня.

Индекс голубых фишек CSI 300 обеих бирж увеличился на 0,88%, до 4 239,41 пункта.

Индекс шанхайской площадки быстрорастущих компаний Star Market 50 закрылся ростом на 2,14%, на отметке 1 124,82 пункта. Индекс шэньчжэньской высокотехнологической площадки ChiNext подскочил на 2,84%, до 2 606,20 пункта.

Рост котировок на китайских биржах наблюдается на фоне улучшения геополитической ситуации мире. 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В преддверии саммита председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что в Пекине рады тому, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и улучшают отношения.