В Госдуме рассказали об уничтожении поголовья скота в России

Потребление пальмового масла в современной России взлетело с 200 граммов на человека в СССР до более чем семи килограммов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Она объяснила, что в Госдуме дискуссия по поводу спорного продукта разгорелась с новой силой после того, как глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал о массовом уничтожении поголовья скота в России. По его словам, этим занимаются все крупные хозяйства, потому что не имеют денег содержать животных и пастбища.

Такая ситуация привела к сокращению производства натурального сливочного масла, поэтому российские производители переходят на заменитель. Останина уверяет, что пальмовое масло могут перевозить в цистернах из-под нефтепродуктов, которые «очистили ершиком».

«Даже если масло и полезное, то форма доставки может сделать его канцерогенным продуктом с непоправимым ущербом для здоровья», — объяснила депутат, напомнив, что таможня за качеством не следит.

Госдума организовала рабочую группу совместно с Минэкономразвития для обсуждения вопроса с другими специалистами. Ее участники рассмотрят вопросы полезности продукта и сложившейся практики его использования. Также депутаты хотят уточнить в правительстве, как они видят развитие сельского хозяйства в стране в текущих условиях, каковы перспективы.

При этом депутаты заранее, не дожидаясь ответов от чиновников и экспертов, готовят в правительство обращение о запрете использовать пальмовое масло при производстве продуктов питания для детей.

Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года Россия резко нарастила поставки пальмового масла из Индонезии, хотя до этого несколько лет сокращала закупки.

Снижение поголовья крупного рогатого скота подтверждают и эксперты. Так, прогноз компании Strategy Partners предусматривает рост розничных цен на говядину к концу года на 12-15 процентов в связи с этим фактором.