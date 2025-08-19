Цена бензина АИ-95 и АИ-92 на бирже обновила рекордные показатели

Биржевая стоимость бензина на сегодняшних торгах продолжила рост, цены марки АИ-92 и АИ-95 обновили рекорды, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,93%, до 71,97 тыс. руб. за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 71,309 тыс. руб. за тонну, установленную 18 августа.

Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,29%, до 81,337 тыс. руб. за тонну и достигла нового ценового максимума.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,66%, до 60,256 тыс. руб. за тонну, превысив отметку в 60 тыс. руб. впервые с мая этого года. Топочный мазут подорожал на 0,31%, до 23,715 тыс. руб. за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 2,17%, до 69,859 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 2%, до 19,869 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.

В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.