В Германии призвали США снизить пошлины на европейские автомобили

Правительство Германии заявило, что пошлины США на автомобили европейского производства должны быть снижены в соответствии с договоренностью.

Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"В частности, пошлины на автомобили должны быть снижены быстро, как было согласовано", - сказал Майер.

При этом он добавил, что пошлины создают серьезную нагрузку на экспортно-ориентированную экономику ФРГ.

"Наша роль здесь заключается в том, чтобы продолжать оказывать полную поддержку Еврокомиссии в этом процессе", - подчеркнул представитель правительства Германии.

5 августа источник в европейских институтах сообщил, что тарифы США на автомобили и автозапчасти из ЕС остаются на уровне в 27,5%, и Брюссель ожидает, что они будут снижены до согласованного уровня в 15% "в кратчайшие сроки". Он подчеркивал, что ЕС и США ведут "интенсивные переговоры" по ряду категорий товаров, чтобы понизить или отменить по ним пошлины.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.