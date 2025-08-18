Минфин Украины сообщил о нехватке $45 млрд финансирования

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране требуется 45 млрд долларов внешнего финансирования.

Он пояснил, что эта сумма предназначена для покрытия дефицита бюджета и погашения внешних долговых обязательств, передает ТАСС.

По словам Марченко, Украина продолжает переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на приемлемый вариант решения финансового вопроса.

Министр отметил, что в расчетах бюджетного планирования Минфин закладывает возможность продления вооруженного конфликта на Украине и на 2026 год.

«Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины», – заявил он.

Ранее Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. Он также предлагал европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.