В Словакию возобновили поставки нефти по «Дружбе»

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию, прерванная в понедельник, возобновлена и ведется в штатном режиме.

Об этом сообщила журналистам министр экономики республики Дениса Сакова.

"Словакия сейчас получает нефть [по "Дружбе"] в штатном режиме, - отметила она. - В ближайшие дни мы получим точную информацию о том, будет ли скорректирован план поставок на текущий месяц и повлияет ли произошедшая за пределами словацкой территории порча инфраструктуры [трубопровода] на месячный объем поставок нефти в республику. Верю, что благодаря оперативному восстановлению [российской стороной] нефтепровода "Дружба", [негативные] последствия будут минимальными".

Прокачка нефти по "Дружбе" возобновилась 19 августа вечером. Словацкие СМИ проинформировали ранее, что перебои возникли в связи с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую обеспечиваются поставки в Словакию и Венгрию.