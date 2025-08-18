Индекс Мосбиржи отреагировал на переговоры в Белом доме

Индекс Мосбиржи во время вечерней торговой сессии 18 августа превысил отметку в 3000 пунктов на фоне встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Прайм».

В 22:03 по московскому времени индекс Мосбиржи понизился на 0,24% до 3004,88 пункта. На пике он почти достиг уровня закрытия основной сессии 15 августа, потеряв всего 0,01%. До высказываний Трампа индекс Мосбиржи демонстрировал падение примерно на 1,6%.

На встрече с европейскими лидерами и Зеленский президент США выразил мнение, что Москва и Киев смогут достичь соглашения по мирному разрешению ситуации на Украине. Также Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам прошедших в Белом доме переговоров практически по всем вопросам, включая безопасность.