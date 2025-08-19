Идея фикс: к чему может привести ограничение цен на основные продукты

Несмотря на то что с начала августа в России фиксируется дефляция, некоторые политики продолжают призывать к ограничению цен на отдельные продукты. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает необходимым ограничить наценку на 25 основных продовольственных товаров и зафиксировать с 1 сентября цены на самые востребованные из них.

О каких продуктах идет речь, какова наценка сегодня и насколько эффективно административное регулирование цен — в материале ТАСС.

Миронов и инфляция

В интервью ТАСС Сергей Миронов заявил: "У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки". В настоящее время, по его словам, наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%.

Ранее депутат высказал идею зафиксировать цены на самые востребованные товары на низшей точке инфляции — с 1 сентября и до Нового года. По его мнению, сезонная дефляция в этом году не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро она закончится. По данным Росстата, с 29 июля по 4 августа она составила 0,13%, с 5 по 11 августа — 0,08%. Годовая инфляция в России в июле 2025 года составила 8,79% против 9,4% в июне 2025 года. Причем цены на плодоовощную продукцию снизились в прошлом месяце на 7,1%. Подешевели также яйца, масло, молоко, некоторые крупы и бобовые.

Предложение ограничить наценку на социально значимые товары озвучивается Сергеем Мироновым не впервые. В сентябре прошлого года группа депутатов во главе с ним внесла в Госдуму соответствующий законопроект. В мае 2025 года он был отклонен по формальной причине — отсутствия авторов документа на заседании, в ходе которого он должен был рассматриваться.

Ограничиваем одно — дорожает другое

Перечень социально значимых продовольственных товаров закреплен в постановлении правительства от 15 июля 2010 года и содержит следующие позиции: говядина, свинина, баранина (все виды мяса, кроме бескостного), куры (кроме окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

Список, как видно, включает не просто продукты, а группы товаров, ассортимент которых обширен (одних только куриных яиц существует три вида, питьевого молока — около десятка). Должна ли ограничиваться наценка на все виды товарных групп или только на самые популярные, неясно. Например, если ограничить цену только на молоко жирностью 3,2%, возникает риск того, что подорожает 2,5-процентное молоко.

"Можно ограничить цену на те виды продуктов, которые занимают большую долю в производимом ассортименте. Товар довольно долго будет в магазине, но вырастут цены на другой аналогичный товар, — заявила ТАСС директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Наталья Шагайда. — Достаточно вспомнить, что, когда действовало ограничение цен на подсолнечное дезодорированное рафинированное масло, стоимость нерафинированного неожиданно выросла. До этого оно стоило дешевле. Теперь устойчивой разницы между рафинированным и нерафинированным маслом нет, хотя ограничение цены через несколько месяцев сняли".

Что такое наценка

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "разница между закупочной ценой, в частности на плодовоовощную продукцию, и ценой реализации отличается более чем в несколько раз, а в отдельных случаях — в десятки раз". В качестве примера приводится цена на молоко. В хозяйстве она составляла (по состоянию на лето 2024 года) 22–29 рублей за литр. А в продаже, "по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в Москве — 85,91 рубля за литр на пастеризованное и 102,94 рубля на стерилизованное".

По какой-то причине все расходы на производство конечной продукции из сырья, упаковку, логистику и затраты магазинов авторами законопроекта игнорируются.

"Более 95% торговой наценки ретейлера — это прямые расходы на работу торговли — логистику, аренду, заработную плату, налоги и прочее", — заявил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Наталья Шагайда также указывает на то, что торговая наценка — это не только прибыль продавца, но еще и его расходы на то, чтобы организовать торговлю: "Если после этого остается прибыль, с нее платится налог, налоговые отчисления идут в госбюджет, из которого уязвимые люди получают разного рода социальные субсидии. Они их в значительной мере тратят на продукты. Если ограничить торговую наценку, расходы на организацию торговли останутся, а прибыль сократится. Сократится прибыль торговли — меньше будут поступления в бюджет, меньше будут его возможности по поддержке уязвимых".

Также, по словам эксперта, стоит понимать, что устанавливать одинаковую наценку на разные товары в корне неверно, поскольку некоторые из них требуют особых условий хранения, специального оборудования, и расходы ретейлера на это — часть наценки.

Кстати, в АКОРТ утверждают, что наценки торговых сетей на самые доступные товары в социально значимых категориях находятся в диапазоне от нуля до 10%.

"За семь месяцев с начала 2025 года этот показатель в сетях — членах АКОРТ составил в среднем 3%", — отметил Станислав Богданов.

Возможные последствия

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против административного ограничения цен. В частности, в 2023 году она заявила, что длительное применение таких мер чревато дефицитом. Эту точку зрения поддерживают и экономисты. По словам директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, административное регулирование наценок имеет право на существование в очень ограниченных масштабах.

"Как только вы начинаете регулировать цену, сразу создаете дисбаланс спроса и предложения, создавая дефициты, неудовлетворенный спрос, а иногда и черный рынок".

Кроме того, по его мнению, администрировать такого рода ограничения было бы крайне сложно.

"Непонятно, как контролировать такого рода ограничения. Усилия, которые будут на это потрачены, уместнее в силу ограниченных мощностей государственных служб применить для чего-то другого, что привело бы к более понятным результатам", — заявил он ТАСС.

Наталья Шагайда также считает, что ограничения возможны только на очень короткий период времени: "Например, грузовое судно с бананами вот-вот причалит, магазины конкурируют за остатки на складе — цены растут. Если ограничить цену, бананы разберут, но завтра поступят новые, и все вернется на свои места. В других случаях будут негативные последствия".

"Установление единой торговой наценки на товары первой необходимости без учета особенностей и уровня развития территорий, потребительского спроса, затрат участников рынка, включая производителей и поставщиков, может привести к сокращению объемов поставок социально значимых товаров, а торговля будет вынуждена компенсировать расходы за счет сужения ассортимента либо повышения цен на товары вне фиксированной корзины", — предостерегают в АКОРТ.

Альтернатива — старый добрый рынок

Как говорят экономисты, ничего в мире не придумано лучшего, чем конкуренция.

"Чем меньше препон на рынке, тем привлекательней он для производителей и продавцов, тем сильнее конкуренция, тем вероятнее не будет необоснованного роста цен", — отмечает Наталья Шагайда.

Цены, по ее словам, растут обоснованно, если дорожают ресурсы, в том числе оплата труда. Конкуренция же, на ее взгляд, сегодня работает, особенно в городах.

"К тому же в сетевых магазинах традиционно представлены линейки товаров под их собственным брендом, цены на которые ниже, чем у аналогичных товаров других брендов. Есть отдельные товары, на которые нет торговой наценки вообще. Их можно купить дешевле, но за другие наценка будет больше. Чаще ее платит обеспеченный потребитель, покупающий более дорогой товар", — отмечает она.

По мнению Станислава Богданова, для поддержки уязвимых категорий населения необходимы адресные меры: например, целевые дотации или социальные сертификаты.