Европа рекордно нарастила закупки одного вида продукции из России

По итогам июня 2025-го суммарные доходы российских поставщиков удобрений от экспорта в европейские страны увеличились в 2,5 раза и достигли максимума почти за 3,5 года. О резком росте спроса на этот вид продукции из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период европейские импортеры приобрели российские удобрения на общую сумму в 331,7 миллиона евро. В последний раз сопоставимые показатели фиксировали в январе 2022 года. Тогда покупатели из ЕС потратили на подобного рода закупки 364,2 миллиона.

Резкое наращивание экспорта позволило России упрочить статус крупнейшего поставщика удобрений на европейский рынок. За первый летний месяц доля РФ в структуре импорта этой продукции ЕС. По итогам июня показатель увеличился почти вдвое — с майских 24,5 до 47 процентов.

Во второй половине мая 2025-го Европарламент большинством голосов утвердил поэтапный ввод пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Ожидается, что через десять лет тарифы поднимутся до 100 процентов от таможенной стоимости.

В Еврокомиссии (ЕК) отмечают, что негативный эффект от заградительных мер начнет проявляться в регионе не раньше 2026 года. Отраслевые участники придерживаются иного мнения и подчеркивают, что европейские фермеры почувствуют на себе влияние пошлин на российские удобрения уже в этом году.