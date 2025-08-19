Биржевая стоимость бензина бьет рекорды. Что будет с ценами на заправках?

Цены на бензин в России продолжают обновлять рекорды. По данным Петербургской биржи, 18 августа АИ-92 вырос в цене на 1,28%, до 71,3 тысячи ₽ за тонну — впервые превысив отметку в 71 тысячу ₽. АИ-95 прибавил 1,86%, до 80,3 тысячи ₽ за тонну, приблизившись к историческому максимуму.

На АЗС по данным Росстата АИ-92 в среднем стоит 58,23 ₽ за литр, АИ-95 — 63,52 ₽. С декабря прошлого года рост составил более 5%.

Рост цен связан с авариями на НПЗ, дефицитом запасов и высоким сезонным спросом. При этом запрет на экспорт бензина, введенный в июле, пока не помог сбить стоимость топлива. Рынок остается разбалансированным, сформировался отложенный спрос и затем ажиотаж на торгах, пояснил «Коммерсанту» управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко.

По мнению экспертов, цены могут оставаться высокими до конца сентября.