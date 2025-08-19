Раскрыто, что поможет России в условиях дефицита бензина

В начале этой недели на Петербургской товарной бирже цена на бензин марки АИ-92 достигла 71 тысячи рублей за тонну, что стало новым рекордным показателем за последние два года. Аналитик Сергей Кауфман в интервью для «Российской газеты» отметил, что ситуация на рынке оптовых продаж бензина в России может оставаться напряженной до конца сезона высокого спроса. В связи с этим, по его мнению, стоит рассмотреть возможность импорта топлива.

Эксперт отметил, что рост оптовых цен на бензин начался из-за сезона повышенного спроса и задержки правительством запрета на экспорт. Сейчас к этому добавилось сокращение производства после атак на нефтеперерабатывающие заводы, отметил он.

Кауфман считает, что в ситуации, когда на внутреннем рынке России не хватает бензина, а экспорт уже запрещен, нужно подумать об импорте. В частности, рассматривается возможность закупки топлива у производителей из Белоруссии.

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд 2023 года

Кауфман предупредил, что цены на бензин могут расти. Ситуация на оптовом рынке останется напряженной, пока не завершат ремонт нефтеперерабатывающих заводов или не закончится сезон повышенного спроса, подчеркнул собеседник издания.

На август правительство установило полный запрет на экспорт бензина «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».