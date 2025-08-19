Лавров высказался об антироссийских санкциях

Россия и США в ходе состоявшихся 15 августа на Аляске переговоров не обсуждали снятие санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

Агентство приводит его высказывания по этому вопросу, сделанные в интервью телеканалу «Россия-24». В частности, министр отметил, что многие отечественные эксперты, политики, официальные лица «не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль», поскольку «опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е и в начале 2000-х».

Лавров также напомнил о достижениях России в сфере укрепления своего технологического суверенитета и необходимости в ключевых вопросах полагаться на собственные технологии.

«Не захлопывай двери для сотрудничества, но не впадай в зависимость, когда имеющие жизненно важное значение товары и технологии у нас отсутствовали», — резюмировал он, говоря об антироссийских ограничениях Запада.

О том, что в составе делегации РФ на Аляску отправится глава Минфина Антон Силуанов, стало известно незадолго до саммита. Признавая маловероятность быстрого достижения договоренностей о снятии санкций, эксперты перед встречей отмечали, что она может стать «пристрелочной» для этого круга вопросов. Сам министр указывал, что экономику на Аляске «обсудят обязательно».