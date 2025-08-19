В России объяснили рост скрытой безработицы

Рост скрытой безработицы в России, выражающийся в значительном росте доли работников в режиме неполного дня или недели, а также находящихся в простое, связан с замедлением экономического роста и сокращением спроса в ключевых отраслях, таких как автопром и строительство. Так считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

Ранее во вторник, 19 августа, об указанной тенденции со ссылкой на данные профсоюзов и организаций, представляющих интересы российского бизнеса, написали «Ведомости».

По словам эксперта, увеличение скрытой безработицы грозит постепенным снижением доходов населения и, как следствие, спроса в экономике. «Это может усилить эффект замедления ВВП и инфляции, так как сокращение потребления окажется долгосрочным фактором», — объяснил он, отметив, что речь идет об индикаторе экономической стагнации, но ситуация не перерастет в массовые увольнения благодаря консервативной политике работодателей и старту цикла смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Чернов также обратил внимание, что сейчас влияние высокой ставки «вынуждает компании оптимизировать расходы», корректируя график сотрудников, как, в частности, это делают крупные российские автозаводы.