В Венгрии заявили о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

Поставки углеводородов были остановлены из-за атаки Украины в ночь на понедельник.

Глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что поблагодарил замминистра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений. По его словам, Венгрия ожидает от Украины, что Киев не совершит новой атаки на нефтепровод, критически важный для венгерского энергоснабжения.

В понедельник Сийярто сообщил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределённый срок из-за атаки со стороны Украины на «Дружбу». По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.