В России спрогнозировали уровень снижения нефтегазовых доходов по итогам года

Падение нефтегазовых доходов РФ составит по итогам года 23 процента, ожидают эксперты Kasatkin Consulting. Озвученный управляющим партнером компании Дмитрием Касаткиным прогноз приводят «Известия».

По словам специалиста, основными причинами динамики показателя в 2025 году являются значительное укрепление курса рубля и низкие цены на нефть. Такая оценка в целом является конценсусной и ранее приводилась уже не раз.

Как стало известно в начале августа, нефтегазовые доходы России за семь месяцев текущего года составили 5,522 триллиона рублей, причем в июле они сокращались в полтора раза быстрее, чем в целом в 2025-м, — на 27 процентов, до примерно 787 миллиардов рублей.

По итогам первой половины 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета напротив росли на уровни, значительно превышающие темпы их нынешнего снижения, — на 68,5 процента, до 5,698 триллиона рублей. Таким образом, динамика 2025-го связана в том числе с эффектом прошлогодней высокой базы, а в 2026-м, вероятно, ситуация будет обратной — на фоне ожидающегося в связи со смягчением политики Центробанка ослаблением курса нацвалюты в Kasatkin Consulting ожидают роста нефтегазовых доходов России в следующем году на 19 процентов.