Япония нарастила импорт СПГ из России более чем на 300%

Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минфин Японии.

Экспорт угля из России в Японию в июле также вырос на 286%.

При этом Япония не закупала российскую нефть за исключением объемов с проекта «Сахалин-2». Они не попадают под действие введенного странами G7 потолка цен, поскольку увязаны с импортом СПГ.

До этого сообщалось, что за семь месяцев 2025 года Китай купил у России трубопроводного газа на $5,69 млрд. Данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. На фоне продаж за аналогичный период прошлого года продажи выросли на 21,3%.

Недавно «Известия» сообщали, что Россия и Сербия обсуждают создание новых энергокоридоров, способных изменить логистику Юго-Восточной Европы. Данный проект стал актуален после прекращения поставок газа через Украину.