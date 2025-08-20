США начали операцию по изоляции Китая, последовательно лишая Пекин его главных экономических партнеров. Первый этап кампании уже завершен — Вашингтон разорвал связку Пекина и Брюсселя, сообщает «Царьград».

Как отмечается, теперь ключевую роль должны сыграть Россия и Белоруссия. В день саммита на Аляске глава США Дональд Трамп созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не было совпадением, говорится в материале.

По словам политолога Леонида Крутакова, Лукашенко и Белоруссия — крупные партнеры Китая, важный мост между ним и Западом. Если Китай — главный противник США, то необходимо разорвать связи Москвы и Минска с Пекином. Связка Шанхай — Франкфурт-на-Майне уже разорвана, и Вашингтону нужно повторить это с Россией и Белоруссией, отметил собеседник.

США видят в Китае главного соперника, а Россия важна для стратегического баланса. Для Белого дома принципиально разорвать связку Москва — Пекин до подписания Китаем новых масштабных договоренностей. Сообщается, что неожиданный звонок Лукашенко стал сигналом о продуманной схеме действий США.

Напомним, что в минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон.