Как саммит на Аляске определил будущее рубля на месяцы вперед

Саммит президентов России и США 15 августа на Аляске вызвал ожидания инвесторов. Российский фондовый рынок вырос до саммита, но без сенсаций. Банки и энергетические компании выиграли, IT-сектор остался нейтральным, сообщает портал «Финансы Mail».

В материале подчеркивается, что санкции остаются замороженными: новых ограничений нет, но и старые не сняты. Аналитики выделяют три сценария: постепенное смягчение санкций, сохранение текущего режима или обострение конфликта. Базовый сценарий наиболее вероятен, предположили собеседники.

Курс рубля остался около 80 руб. за доллар. Аналитики считают, что при смягчении санкций рубль может укрепиться до 78-79, при ухудшении — вырасти до 90-100. В 2025 году курс может достичь 95 руб. за доллар. Нефть и мировые рынки отреагировали на встречу представителей РФ и США сдержанно, без значительных изменений.

Рубль отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Специалисты полагают, что краткосрочно рынок умеренно позитивен, с рублем 78-83 и индексом ММВБ около 3000. Среднесрочно все зависит от дипломатических отношений. Долгосрочно рынок остается неопределенным, инвесторы ориентируются на внутренний спрос и диверсификацию.

Ранее Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 20 августа, на уровне 80,3466 руб., евро — 93,5604 руб., юаня — 11,1702 руб.