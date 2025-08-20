Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что после окончания конфликта США вернут все деньги, потраченные на помощь Украине, передает «Пул N3».

По словам Бессанта, президент Дональд Трамп объявил, что прекратит финансовую поддержку Украины. Однако США уже создали экономическое партнерство, которое может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам, как только конфликт завершится, отметил министр.

По его словам, если Украина добьется успеха, выиграют и США. Для того чтобы это партнерство принесло результаты, конфликт должен завершиться, отметил Бессант.

«Мы уже начинаем некоторые инвестиции, и я считаю, что президент Трамп проявляет здесь большую осторожность и внимательность. Сейчас мы продаем оружие европейцам, а они, в свою очередь, перепродают его украинцам», — подчеркнул Бессант.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. По словам источников, отправке британских и французских военных в страну после окончания конфликта была посвящена встреча европейских представителей 19 августа.