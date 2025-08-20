Названы причины проблем с бензином в России

Биржевые цены на бензин в России во второй половине августа взлетели до исторических максимумов, при этом в ряде регионов уже наблюдается дефицит топлива. Основной причиной эксперты называют проблему с производством, пишет «Коммерсантъ».

Партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус напомнил, что сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ушли на ремонт, а сложная доставка в отдаленные регионы, среди которых юг, Сибирь и Дальний Восток, усугубляет ситуацию.

По словам управляющего партнера трейдера «Пролеум» Максима Дьяченко, участники рынка все сильнее переживают по поводу стабильности предложения, поэтому стараются покупать топливо впрок. Это не только приводит к росту цен, но и не позволяет отдельным компаниям приобрести партии топлива, необходимые для сохранения продаж.

Эксперт напомнил, что официальная статистика по запасам и производству закрыта, а заявления властей об их достаточности воспринимаются противоположным образом. Даже при косвенных признаках дефицита компании переходят к стратегии, предполагающей нехватку топлива.

Нынешняя модель биржевых торгов тоже провоцирует рост цен. Дело в том, что желающих купить топливо на бирже больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы.

Также Дьяченко заметил, что сложившаяся практика сдерживает рост биржевой цены и формирует разрыв с реальной оптовой, которая складывается заметно выше. Не исключено, что нефтяные компании, которые имеют обязательства по биржевым продажам, сами выкупают часть продукции на бирже, что дополнительно давит на цены.

Как отмечают в издании, теоретически Россия в состоянии полностью обеспечить себя бензином. В стране работают более 100 НПЗ, а их совокупная мощность переработки нефти составляет 300 миллионов тонн в год. Проблемы возникают в случае, когда отрасль не может работать в полную силу.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что на дефицит топлива указывает и неэффективность полного запрета экспорта, введенная с августа. В сентябре 2023 года такая мера помогла быстро сбить цены, а сейчас рынок ее почти не заметил.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация остается контролируемой, а рост розничных цен топлива остается «в пределах общего инфляционного фона». В то же время власти продолжают искать способ стабилизировать ситуацию в топливном секторе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет повысить норматив продажи бензина на бирже для производителей и проводит анализ цен на АЗС для выявления нарушений законодательства.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов указал, что запрет на экспорт является единственной эффективной мерой, доступной правительству. В свою очередь, Карпус указал на необходимость системного развития инфраструктуры, в том числе модернизации НПЗ и строительство сети хранилищ резервов топлива, для снижения остроты проблемы.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов признал, что в регионе наблюдается дефицит топлива, особенно бензина Аи-95. Он пояснил, что проблемы связаны с сокращением выпуска и сложной логистикой. Об аналогичных проблемах сообщают СМИ Забайкальского края.