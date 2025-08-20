Китай может запустить юаневые стейблкоины уже в августе

Китай готовится впервые разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Таким образом власти намерены укрепить позиции юаня в трансграничных расчетах, отмечает агентство.

По данным Reuters, Государственный совет в конце августа рассмотрит и, возможно, утвердит план действий по интернационализации юаня. В документ войдут цели по применению китайской валюты на мировых рынках, распределение полномочий между регулирующими органами и меры по снижению рисков. Источники отмечают, что уже в этом месяце руководство страны проведет учебную сессию, посвященную стейблкоинам и интернационализации юаня, на которой могут прозвучать политические сигналы о допустимых границах их применения в бизнесе.

Если план будет одобрен, это станет крупным сдвигом в политике Китая, подчеркивает агентство. В 2021 году страна запретила торговлю криптовалютами и майнинг из-за угроз финансовой стабильности. Теперь же стейблкоины рассматриваются как инструмент укрепления позиций юаня в международных расчетах на фоне роста влияния долларовых цифровых валют.

Доля юаня в глобальных платежах в июне снизилась до 2,88% — минимума за два года, тогда как доллар сохранил 47,19% рынка (данные SWIFT). В то же время стейблкоины, обеспеченные долларом, доминируют на рынке, составляя, по данным Банка международных расчетов, более 99% мирового объема.

Reuters отмечает, что параллельно в Азии развиваются и другие проекты в этой сфере: Южная Корея готовит правила для выпуска стейблкоинов, привязанных к воне, Япония реализует схожие меры. В Гонконге с 1 августа вступил в силу закон о регулировании стейблкоинов, а Шанхай формирует международный центр для цифрового юаня. Ожидается, что именно эти два города станут ключевыми площадками для реализации нового плана КНР.

Китайские власти, по информации агентства, планируют обсудить использование юаня и стейблкоинов в трансграничной торговле и расчетах уже на саммите ШОС 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине.

Согласно данным CoinGecko, мировой рынок стейблкоинов оценивается примерно в $247 млрд, но, по прогнозам Standard Chartered, к 2028 году может вырасти до $2 трлн.

В начале августа источники Bloomberg и Reuters сообщили , что китайские регуляторы пытаются охладить интерес к теме стейблкоинов. По словам собеседников, Народный банк Китая и другие надзорные органы неформально попросили брокеров и аналитические центры воздержаться от публикации исследований и публичных комментариев о цифровых валютах. Такой шаг, по данным агентств, объясняется стремлением «снизить градус интереса» к активам, которые остаются под запретом в материковом Китае, несмотря на растущие ожидания их легализации.

Интерес инвесторов усилился после принятия в мае Гонконгом закона о регулировании стейблкоинов. На фоне запрета торговли криптовалютами внутри страны китайские клиенты начали активно запрашивать аналитику по цифровым активам, а объём внебиржевых операций достиг $75 млрд за девять месяцев 2024 года (данные Chainalysis).