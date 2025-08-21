ЦБ вновь отложил публикацию прогнозов по валютному курсу

Банк России в очередной раз принял решение воздержаться от раскрытия прогнозного диапазона по курсу национальной валюты в среднесрочной перспективе, сказал в интервью «Российской газете» глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Регулятор считает, что пользы от публикации прогноза в текущих условиях будет мало, поскольку участники рынка могут неправильно интерпретировать данные.

Понимание прогнозной траектории обменного курса у центрального банка есть — это часть модельного аппарата макропрогноза, однако публично она не раскрывается, говорил ранее «Интерфаксу» зампред ЦБ Алексей Заботкин. Основной риск такого раскрытия заключается в том, что рынок может трактовать прогнозный диапазон как негласную цель ЦБ, тогда как основой денежно-кредитной политики регулятора является таргетирование инфляции. Ганган подтвердил что позиция регулятора не изменилась.

В 2024 году на фоне сильных изменений на валютном рынке из-за санкций США против Московской биржи ЦБ решил отложить обсуждение расширения круга показателей в среднесрочном макроэкономическом прогнозе еще на год. Следующее рассмотрение вопроса запланировано на период подготовки проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

«Но не исключено, что в будущем он будет публиковаться. Мы проанализируем этот вопрос в рамках очередного Обзора денежно-кредитной политики ЦБ», — уточнил Ганган.

Обзоры регулятор планирует проводить раз в пять лет, предыдущий проходил в 2021-2023 годах.