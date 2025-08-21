В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

Июньский экспорт чешского пива в Россию вырос до 1,8 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, Чехия стала основным (среди остальных стран ЕС) поставщиком этого напитка на российский рынок. До этого несколько лет лидером была Германия.

В июне компании из Чехии повысили экспорт пива в Россию на 20 процентов (относительно мая), сумев обогнать немецких конкурентов. Поставки последних упали почти на 18 процентов.

На третьем месте расположилась Литва, которая экспортировала в Россию пива на 1,1 миллиона евро, или на 16 процентов меньше. Поставки пива из Латвии оцениваются в 938,7 тысячи евро, а из Польши — в 763,9 тысячи.

