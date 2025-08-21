В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

Lenta.ru

Июньский экспорт чешского пива в Россию вырос до 1,8 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию
© Global Look Press

Таким образом, Чехия стала основным (среди остальных стран ЕС) поставщиком этого напитка на российский рынок. До этого несколько лет лидером была Германия.

В июне компании из Чехии повысили экспорт пива в Россию на 20 процентов (относительно мая), сумев обогнать немецких конкурентов. Поставки последних упали почти на 18 процентов.

На третьем месте расположилась Литва, которая экспортировала в Россию пива на 1,1 миллиона евро, или на 16 процентов меньше. Поставки пива из Латвии оцениваются в 938,7 тысячи евро, а из Польши — в 763,9 тысячи.

По информации Евростата, в июне Польша смогла Италия и Латвия.