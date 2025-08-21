Нефть растет на фоне сокращения запасов

Цены на нефть удерживают позиции после роста на 1,6% в среду: марка Brent торгуется около $67 за баррель, WTI — на уровне $63, сообщает Bloomberg. По данным МЭА, запасы нефти в США снизились на 6 млн баррелей — это максимальное сокращение с середины июня. Запасы бензина уменьшились пятую неделю подряд, что поддерживает рынок. Тем не менее аналитики ожидают формирования избытка предложения после завершения летнего пика спроса.

Трейдеры также оценивают прогресс переговоров по Украине, которые могут повлиять на санкционное давление на российскую нефть. Индия, несмотря на критику со стороны администрации Дональда Трампа, продолжает закупать российские сорта, что частично нивелирует эффект от ограничений.

Нефть с начала года подешевела более чем на 10% из-за опасений по поводу последствий торговой политики США и роста добычи ОПЕК+.