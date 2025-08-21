Экономист рассказал, что будет с ценами на картофель

В этом году цены на картофель продемонстрировали запредельный рост: оптовая стоимость с начала года скакнула более, чем на 85%, а в рознице повышение составило 2,8 раза. К этому привел низкий прошлогодний урожай, дефицит посевных площадей и, как следствие, резкое сокращение запасов корнеплода, однако ситуация уже начала меняться, рассказал «Парламентской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По словам специалиста, помимо перечисленных факторов ситуацию на рынке изменили такие детали, как недостаток хранилищ, высокая энергозатратность и все это на фоне повышенного спроса. Только на зарплаты работников расходы выросли на 10-15%, а высокая ключевая ставка привела к недоступности кредитов, на фоне чего предприятия отрасли и фермеры вынуждены были увеличивать расходы.

«В целом за год рост накладных расходов составил в среднем 15-25 процентов на запасные части, тарифы электроэнергии, топливо. Подорожали и упаковочные материалы», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Россия наращивает импорт картофеля из Белоруссии, Египта, Азербайджана, Грузии, Армении. Более того, по итогам 2024 года впервые за шесть лет в топ-3 поставщиков картофеля в РФ вошел Китай (46,7 тыс. тонн на сумму 17,3 млн долларов).

Принимаемые меры и уборка молодых раннеспелых сортов корнеплода привели к тому, что цены уже начали падать, так как торговые сети должны распродать ранее ввезенный импорт, отметил директор Картофельного союза Алексей Красильников.

В будущем, чтобы стабилизировать цены на картофель в течение всего года, производителям планируется представить схему перехода на долгосрочную контрактацию урожая магазинами и аграриями, которую разрабатывают по инициативе Картофельного союза, сообщил специалист. Так, исходя из данных Росстата о том, что каждый россиянин потребляет 54 кг картофеля в год, в месяц это получается 4,5 кг. Таким образом, если продавать его будут по 60-80 рублей, в месяц россиянин в среднем потратит на картошку 250-400 рублей.

«Мы считаем, что это доступная цена, которая позволит аграриям увеличивать и улучшать производство», — заключил Красильников.

До этого эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили для недопущения нового витка роста цен правительству России нужно на три-четыре месяца заморозить стоимость некоторых социально значимых продуктов питания. Помимо картофеля, это яйца и мясо. Добиться этого эксперты предложили через долгосрочные соглашения между покупателями и производителями, в том числе торговыми сетями и госзаказчиками.