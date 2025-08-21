Пошлины Трампа продолжают бить по Америке

После введения Трампом пятидесятипроцентных пошлин на бразильский импорт американские закупщики кофе массово отказываются от сделок с Бразилией. Это привело к «параличу» торговли между двумя странами и росту цен на фьючерсы на арабику до двухмесячного максимума, передает profinance.ru.

Бразилия — крупнейший экспортер кофе в мире, обеспечивающий около трети импорта США. Ее продукция незаменима, особенно арабика, используемая, в частности, Starbucks. Ограниченные предложения кофе из других стран также растут в цене, говорится в материале.

Как сообщается, в условиях неопределенности американские обжарщики ищут замену бразильскому кофе в Центральной Америке, Перу и Мексике, однако это достаточно проблематично. Мелкие обжарщики предупреждают о неизбежном росте цен на 50%.

Авторы пишут, что «паралич» торговли уже толкает цены на кофе вверх. Часть бразильского кофе пойдет в Европу и Китай, что сделает рынок для американских производителей еще дороже. Эксперты отмечают, что рынок кофе находится в состоянии крайнего напряжения из-за геополитических рисков, проблем с логистикой и противоречивых прогнозов по урожаю. Для американского потребителя это означает неизбежный рост цен на кофе, подчеркивают специалисты.

Ранее индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш заявил о планах Индонезии нарастить количество поставок кофе и чая на рынок РФ.