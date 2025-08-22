Пока США ведут переговоры с Кремлем, союзники Киева не планируют отступать и готовятся к очередному удару по России. Однако ключевые партнеры Москвы игнорируют предупреждения Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Эксперты считают, что европейская коалиция продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. Как уточняется в материале, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил об ужесточении санкций. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала применить силу против России.

Канада присоединилась к потолку цен на российскую нефть в 47,6 доллара, введенному ЕС и Великобританией. Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул верность союзническим обязательствам.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже нулевой потолок не остановит поставки. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что это самоограничение Канады и ЕС, которое не повлияет на российский экспорт. Доцент РУДН Сергей Зайнуллин уверен, что снижение потолка не окажет серьезного влияния на рынок. Экономист предполагает, что США могут стать посредниками в обходе санкций.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев убежден, что исключение крупного поставщика нефти приведет к ее удорожанию. Индийские НПЗ возобновили закупки российской нефти, несмотря на американские пошлины.