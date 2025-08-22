Венгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»

Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу «Дружба» и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.

Министры иностранных дел Венгрии и Словакии направили письмо в Брюссель с требованием к Еврокомиссии заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба», передает ТАСС.

В своем обращении Петер Сийярто и Юрай Бланар подчеркнули, что безопасное снабжение их стран нефтью невозможно без этого трубопровода.

Дипломаты заявили, что из-за нового удара по инфраструктуре «Дружбы», совершенного силами Украины в ночь на 22 августа, поставки нефти в Венгрию и Словакию из России могут быть прекращены минимум на пять дней.

Министры призвали Еврокомиссию принять меры в отношении Украины и прекратить нападения на критически важную инфраструктуру, чтобы избежать дальнейших перебоев с поставками нефти.

Ранее Словакия предупредила о возможной остановке поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за удара Вооруженных сил Украины.

Венгрия подтвердила прекращение поставок нефти из России после нового нападения на трубопровод.

Украина уже на этой неделе наносила удар по «Дружбе», в ответ на это в Венгрии назвали такие действия возмутительными и допустили прекращение экспорта электроэнергии на Украину.