Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн.

В 2025 году поставки любого российского мяса за рубеж растут, но самые высокие темпы роста показывает свинина. Ее экспорт в этом году уже вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, а в деньгах и вовсе на 75%, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«То есть мы поставляем более дорогую свинину по более высоким ценам, это касается и субпродуктов», – добавил он.

Только в июле и только в Китай Россия экспортировала продукции свиноводства больше чем на 12 млн долларов. Это почти на треть превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Такой рывок в отрасли Россия смогла достичь благодаря долгосрочной политике за последние полтора десятилетия.

Государство стало активно поддерживать свиноводство через льготные кредиты, субсидии и программы развития еще с 2005 года. Тогда же с 2005–2006 годов началось строительство крупных свинокомплексов с акцентом на биобезопасность и эффективность, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Субсидии на развитие производства, ограничения на импорт привели к двукратному падению импорта в 2014 году и последующему его сокращению до очень малых величин в 2018-2020 годах. С этого же времени начал развиваться экспорт свинины, так как внутренний рынок стал насыщен», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии.

Государство продолжало поддерживать отрасль. В 2018 году, например, ведущие компании получили инвестиционные кредиты на сумму около 250 млрд рублей, что позволило расширить производство и модернизировать инфраструктуру до 2025 года, а программы Минсельхоза, включая развитие племенного свиноводства, способствовали улучшению генетики и качества продукции, говорит Чернов.

«Крупные агрохолдинги и вертикально интегрированные компании реализовали проекты по строительству мощных свинокомплексов, а также инвестировали средства не только в производство, но и в создание собственной генетической базы, производство кормов, логистику и переработку, что позволило контролировать всю цепочку добавленной стоимости и снижать издержки. Россия не только полностью обеспечила себя свининой, но и превратилась из импортера в крупного экспортера», – отмечает Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

В итоге уже в 2018 году Россия смогла полностью обеспечить себя свининой, так как производство превысило внутренний спрос в 3,74 млн тонн.

«К 2020 году импорт свинины практически обнулился, а в 2025 году он остается минимальным, что подтверждает устойчивость внутреннего рынка», – говорит Чернов.

Собственно, как только отечественный рынок оказался насыщен, Россия стала экспортировать свинину. В 2021 году экспорт составил 187 тыс. тонн на 390 млн долларов, а в 2024 году достиг 300 тыс. тонн – на 610 млн долларов.

«Однако путь к экспортному успеху был тернистым. Экспортные поставки начали расти с 2017 года, когда Россия обеспечила внутренний спрос и начала искать внешние рынки. Основными направлениями стали страны ЕАЭС, Вьетнам и Гонконг. Российская свинина сталкивалась с высокой конкуренцией со стороны США, ЕС и Бразилии, которые доминировали на азиатских рынках. Вспышки АЧС с 2008 года привели к запретам на экспорт в Китай и другие страны, так как Китай не признавал принцип регионализации (разрешение экспорта из зон, свободных от АЧС). Для выхода на рынки, в том числе китайский, российским компаниям пришлось адаптироваться к строгим требованиям по безопасности и качеству продукции», – говорит Чернов.

Собственно, прорывным стал 2023 год, когда Китай осенью снял ограничения на поставки российской свинины, действовавшие аж с 2008 года из-за АЧС.

«После 15 лет переговоров, усилий Минсельхоза, Россельхознадзора и бизнеса, Китай признал регионы России, свободные от АЧС, безопасными для экспорта. Это стало ключевым катализатором роста экспорта в 2024–2025 годах», – говорит Владимир Чернов.

Поставки в Китай стартовали весной 2024 года. В прошлом году Россия экспортировала в Китай 39 тыс. тонн продукции (21,2 тыс. тонн свинины и 17,9 тыс. тонн субпродуктов), а в июле 2025 года поставки выросли почти на 30% по сравнению с июлем 2024 года, достигнув 12,4 млн долларов.

Интересно, что китайцы прямо кинулись скупать российскую свинину, которая стала вытеснять традиционных лидеров.

«Россия заняла 4-е место среди поставщиков свинины в Китай в июле 2025 года, поднявшись с 5-го места в июне. Исторически около половины импорта свинины в Китай приходилось на страны ЕС и главным образом Испанию, Данию, Нидерланды и Францию. Однако в ответ на введение ЕС пошлин на китайские электромобили, Китай инициировал антидемпинговое расследование против свинины из этих стран. Эти страны российская свинина и потеснила на китайском рынке», – говорит Владимир Чернов.

Таким образом, российская свинина помогает Китаю снижать зависимость от ЕС и не бояться жестко отвечать европейцам на их торговые войны. Та же история и с США: Китай снижает зависимость от американской свинины. Иметь дело с российской свининой оказалось не только выгодным, но еще и важным с точки зрения национальной продовольственной безопасности КНР.

Для российских экспортеров свинины китайский рынок – это просто золотая жила.

«Во-первых, свинина – это основа китайской кухни, она занимает около 60% в структуре потребления мяса. Во-вторых, Китай традиционно закупает не только мясо, но и субпродукты (уши, хвосты, желудки и т. д.), которые имеют высокую стоимость на внутреннем рынке, но менее востребованы в России. Это позволяет нашим экспортерам получать максимальную выгоду с каждой туши. Во-третьих, Россия поставляет продукцию глубокой переработки и премиальные отруба, которые имеют более высокую цену», – говорит Светлана Ильяшенко.

Также в пользу российского импорта играет географическая близость Дальнего Востока и Сибири, а также наличие железнодорожного сообщения, что делает поставки из России быстрыми и более рентабельными по сравнению с морскими перевозками из Бразилии или США, добавляет эксперт.

Более того, в последние годы нашему свиноводству оказывают поддержку экспортные пошлины на зерно – из-за них корма для отечественных животноводов обходятся дешевле, чем для их конкурентов из других стран, замечает Терновский.

Нынешние успехи свиноводов не последние. Потенциал для роста экспорта нашей свинины остается ее на 5-10 лет вперед.