ЕС перевел Киеву 4 млрд евро, транш приурочили ко дню независимости

Европейский Союз перевел Украине очередной транш помощи на сумму в 4,05 миллиарда евро. Действие символически приурочили к 34-й годовщине независимости Украины.

"В преддверии 34-й годовщины независимости Украины, которая отмечается 24 августа, ЕС подает еще один сильный сигнал о неизменной поддержке, выделяя стране 4,05 миллиарда евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Как отмечает ТАСС, всего с начала СВО Евросоюз выделил Украине 168,9 миллиарда евро, в том числе почти 60 миллиардов евро на военные нужды.

Недавно стало известно, что Европарламент подает в суд из-за того, что масштабная программа оборонного кредитования SAFE не обсуждалась с народными избранниками. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воспользовалась частью договоров ЕС (статья 122 TFEU), которые обычно применяются в чрезвычайных ситуациях, чтобы избежать обсуждения кредитов на 150 миллиардов евро. Евродепутаты сочли это подрывом демократических процессов.